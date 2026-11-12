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12.11.2026 09:08:41

EQS-AFR: GRENKE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: grenke AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
GRENKE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

12.11.2026 / 09:08 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

grenke AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 13, 2027
Address: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Language: English
Date of disclosure: May 13, 2027
Address: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 11, 2027
Address: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Language: English
Date of disclosure: November 11, 2027
Address: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

12.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Germany
Internet: www.grenke.de
LEI Code: 529900BHRYZ464GFD289

 
End of News EQS News Service

2433474  12.11.2026 CET/CEST

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