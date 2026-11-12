grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
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12.11.2026 09:08:41
EQS-AFR: GRENKE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: grenke AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
grenke AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2027
Address: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2027
Address: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 11, 2027
Address: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/
Language: English
Date of disclosure: November 11, 2027
Address: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/
12.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Germany
|Internet:
|www.grenke.de
|LEI Code:
|529900BHRYZ464GFD289
|End of News
|EQS News Service
|
2433474 12.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu grenke AG
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15:58
|SDAX-Handel aktuell: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12.11.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - Fairer Wert 20 Euro (dpa-AFX)
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12.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
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12.11.26
|Schwacher Handel: SDAX verliert am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
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12.11.26
|Schwacher Handel: So steht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
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12.11.26
|XETRA-Handel SDAX beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
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12.11.26
|EQS-AFR: GRENKE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-AFR: GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
Analysen zu grenke AG
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:42
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|grenke Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.26
|grenke Buy
|Warburg Research
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