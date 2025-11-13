grenke Aktie
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
|
13.11.2025 11:22:53
EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/
13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|grenke AG
|Neuer Markt 2
|76532 Baden-Baden
|Deutschland
|Internet:
|www.grenke.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2229338 13.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu grenke AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Grenke auf 'Kaufen' - fairer Wert 22 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP 2: Grenke trotz Trendwende vorsichtiger für 2025 - Aktie fällt deutlich (dpa-AFX)
|
13.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
|
13.11.25