13.11.2025 11:22:53

EQS-AFR: grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
grenke AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

13.11.2025 / 11:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/unternehmenskalender/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/corporate-calendar/

13.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet: www.grenke.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2229338  13.11.2025 CET/CEST

