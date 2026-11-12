grenke Aktie

grenke ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.11.2026 09:08:41

EQS-AFR: GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: grenke AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
GRENKE AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

12.11.2026 / 09:08 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die grenke AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2027
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2027
Ort: https://www.grenke.com/de/unternehmen/investor-relations/berichte-und-praesentationen/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2027
Ort: https://www.grenke.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet: www.grenke.de
LEI Code: 529900BHRYZ464GFD289

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433474  12.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu grenke AG

mehr Nachrichten

Analysen zu grenke AG

mehr Analysen
09:42 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 grenke Kaufen DZ BANK
25.09.26 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 grenke Buy Deutsche Bank AG
18.08.26 grenke Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

grenke AG 11,72 2,63% grenke AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt legt im Freitagshandel zu. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen