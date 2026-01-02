H2Core Aktie
WKN DE: A0H1GY / ISIN: DE000A0H1GY2
|
02.01.2026 14:04:43
EQS-AFR: H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2 Core AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die H2 Core AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026
Ort: https://h2core.com/investor-relations/finanzkalender/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026
Ort: https://h2core.com/en/investor-relations/financial-calendar/
02.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2 Core AG
|Rüsdorfer Str. 8
|25746 Heide
|Deutschland
|Internet:
|www.h2core.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2253864 02.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!