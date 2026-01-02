EQS-AFR: H2 Core AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2 Core AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die H2 Core AG bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.02.2026Ort: https://h2core.com/investor-relations/finanzkalender/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 28.02.2026Ort: https://h2core.com/en/investor-relations/financial-calendar/

