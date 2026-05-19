H2APEX Group SCA Registered Shs Aktie
WKN DE: A0YF5P / ISIN: LU0472835155
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19.05.2026 11:42:13
EQS-AFR: H2APEX Group SCA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: H2APEX Group SCA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die H2APEX Group SCA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.05.2026
Ort: https://h2apex.com/de/investor-relations/finanzpublikationen/
19.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H2APEX Group SCA
|19, rue de Flaxweiler
|6776 Grevenmacher
|Luxemburg
|Internet:
|www.h2apex.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2329886 19.05.2026 CET/CEST
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