Qingdao Haier Aktie
WKN DE: A2JM2W / ISIN: CNE1000031C1
|
12.03.2026 08:00:04
EQS-AFR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Haier Smart Home Co.,Ltd.
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Haier Smart Home Co.,Ltd. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#financial-reports
12.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|End of News
|EQS News Service
|
2289848 12.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
Analysen zu Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
Aktien in diesem Artikel
|Qingdao Haier Co Ltd Registered D-Shs
|1,95
|-0,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.