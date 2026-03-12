EQS-AFR: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Haier Smart Home Co.,Ltd. / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Haier Smart Home Co.,Ltd.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.03.2026 / 08:00 CET/CEST

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die Haier Smart Home Co.,Ltd. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 26.03.2026Ort: https://smart-home.haier.com/en/investor-relations/#financial-reports

