HHLA Aktie
WKN DE: A0S848 / ISIN: DE000A0S8488
13.11.2025 16:00:03
EQS-AFR: Hamburger Hafen und Logistik AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hamburger Hafen und Logistik AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Hamburger Hafen und Logistik AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://hhla.de/en/investors/publications/reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://hhla.de/investoren/publikationen/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://hhla.de/en/investors/publications/reports
