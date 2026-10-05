Hannover Rück Aktie

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WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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05.10.2026 13:18:01

EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Hannover Rück SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

05.10.2026 / 13:18 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Hannover Rück SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 09, 2026
Address: https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/#ergebnisse-und-berichte

Language: English
Date of disclosure: November 09, 2026
Address: https://www.hannover-re.com/en/investors/results-and-reports/#results-and-reports

05.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Germany
Internet: www.hannover-re.com
LEI Code: 529900KIN5BE45V5KB18

 
End of News EQS News Service

2410402  05.10.2026 CET/CEST

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