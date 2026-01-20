Hannover Rück Aktie
EQS-AFR: Hannover Rück SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hannover Rück SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Hannover Rück SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.hannover-re.com/en/investors/results-and-reports/
20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hannover Rück SE
|Karl-Wiechert-Allee 50
|30625 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.hannover-re.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262856 20.01.2026 CET/CEST
