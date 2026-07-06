Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

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06.07.2026 13:22:53

EQS-AFR: Hannover Rück SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hannover Rück SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hannover Rück SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

06.07.2026 / 13:22 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hannover Rück SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.hannover-re.com/de/investoren/ergebnisse-und-berichte/#ergebnisse-und-berichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.hannover-re.com/en/investors/results-and-reports/#results-and-reports

06.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hannover Rück SE
Karl-Wiechert-Allee 50
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.hannover-re.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2360836  06.07.2026 CET/CEST

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