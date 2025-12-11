Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
11.12.2025 10:00:52
EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Hapag-Lloyd AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Hapag-Lloyd AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
|Language:
|English
|Company:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Germany
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|05.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|124,80
|1,79%
