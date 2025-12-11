Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
11.12.2025 09:56:13
EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hapag-Lloyd AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Hapag-Lloyd AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html
11.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2243998 11.12.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|05.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Hapag-Lloyd AG
|124,80
|1,79%
