EQS-AFR: Hapag-Lloyd AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die Hapag-Lloyd AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://www.hapag-lloyd.com/en/company/ir/publications/financial-report.html

