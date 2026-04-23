HAWESKO Aktie
WKN: 604270 / ISIN: DE0006042708
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23.04.2026 11:26:53
EQS-AFR: Hawesko Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HAWESKO Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Hawesko Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/geschaftsbericht
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2026
Ort: https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/geschaftsbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/geschaftsbericht
23.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hawesko Holding SE
|Große Elbstraße 145 d
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hawesko-holding.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2313860 23.04.2026 CET/CEST
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