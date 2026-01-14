Heidelberg Materials Aktie

14.01.2026 15:00:03

EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberg Materials AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

14.01.2026 / 15:00 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Heidelberg Materials AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

14.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
End of News EQS News Service

2239958  14.01.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

08:54 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Heidelberg Materials Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
