EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberg Materials AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberg Materials AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: July 30, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
Analysen zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
