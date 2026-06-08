EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG

EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberg Materials AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG



08.06.2026 / 16:50 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Payment report



Language: German

Date of disclosure: June 10, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: June 10, 2026

Address:

Heidelberg Materials AG hereby announces that the following payment reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: June 10, 2026Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen Language: EnglishDate of disclosure: June 10, 2026Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

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