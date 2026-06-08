Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|
08.06.2026 16:50:53
EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Preliminary announcement of the publication of payment reports according to Article 116 WpHG
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberg Materials AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberg Materials AG hereby announces that the following payment reports shall be disclosed:
Report Type: Payment report
Language: German
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
08.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
|End of News
|EQS News Service
|
2341720 08.06.2026 CET/CEST
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