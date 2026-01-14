Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
14.01.2026 15:00:03
EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Materials AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberg Materials AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Materials AG
|Berliner Straße 6
|69120 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelbergmaterials.com
2239958 14.01.2026 CET/CEST
