14.01.2026 15:00:03

EQS-AFR: Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Materials AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Heidelberg Materials AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

14.01.2026 / 15:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Heidelberg Materials AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relations/berichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026
Ort: https://www.heidelbergmaterials.com/en/investor-relations/reports-and-presentations

14.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Heidelberg Materials AG
Berliner Straße 6
69120 Heidelberg
Deutschland
Internet: www.heidelbergmaterials.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2239958  14.01.2026 CET/CEST

