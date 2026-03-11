Heidelberg Pharma Aktie
WKN DE: A11QVV / ISIN: DE000A11QVV0
|
11.03.2026 09:16:23
EQS-AFR: Heidelberg Pharma AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberg Pharma AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberg Pharma AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Report Type: Financial report (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 15, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: July 15, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 15, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: July 15, 2026
Address: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
11.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberg Pharma AG
|Gregor-Mendel-Str. 22
|68526 Ladenburg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg-pharma.com
|End of News
|EQS News Service
|
2289262 11.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberg Pharma AG
Analysen zu Heidelberg Pharma AG
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Pharma AG
|2,96
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.