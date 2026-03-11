Heidelberg Pharma Aktie
WKN DE: A11QVV / ISIN: DE000A11QVV0
11.03.2026 09:16:23
EQS-AFR: Heidelberg Pharma AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberg Pharma AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberg Pharma AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/de/presse-investoren/mitteilungen-und-berichte/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 15.07.2026
Ort: https://heidelberg-pharma.com/en/press-investors/announcements/financial-reports
11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Pharma AG
|Gregor-Mendel-Str. 22
|68526 Ladenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg-pharma.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2289262 11.03.2026 CET/CEST
