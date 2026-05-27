Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
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27.05.2026 10:32:23
EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/fs/2526
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/cfs/2526
Language: English
Date of disclosure: June 10, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/report/cfs/2526
27.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg.com
|End of News
|EQS News Service
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2334158 27.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
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10:32
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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10:32
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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26.05.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
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|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
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25.05.26
|SDAX aktuell: SDAX liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)