EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]



27.05.2026 / 10:32 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Annual financial report



Language: German

Date of disclosure: June 10, 2026

Address:



Report Type: Annual financial report of the group



Language: German

Date of disclosure: June 10, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: June 10, 2026

Address:

Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: June 10, 2026Address: https://www.heidelberg.com/bericht/fs/2526 Language: GermanDate of disclosure: June 10, 2026Address: https://www.heidelberg.com/bericht/cfs/2526 Language: EnglishDate of disclosure: June 10, 2026Address: https://www.heidelberg.com/report/cfs/2526

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