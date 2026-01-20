Heidelberger Druckmaschinen Aktie

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

20.01.2026 12:16:23

EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
20.01.2026 / 12:16 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/q3/2526

Language: English
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/report/q3/2526

20.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52–60
69115 Heidelberg
Germany
Internet: www.heidelberg.com

 
End of News EQS News Service

2262996  20.01.2026 CET/CEST

