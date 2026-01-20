EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: February 05, 2026Address: https://www.heidelberg.com/bericht/q3/2526 Language: EnglishDate of disclosure: February 05, 2026Address: https://www.heidelberg.com/report/q3/2526

