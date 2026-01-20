Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
20.01.2026 12:16:23
EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Heidelberger Druckmaschinen AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/bericht/q3/2526
Language: English
Date of disclosure: February 05, 2026
Address: https://www.heidelberg.com/report/q3/2526
20.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Germany
|Internet:
|www.heidelberg.com
|End of News
|EQS News Service
|
2262996 20.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
|
12:16
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
12:16
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
19.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse Frankfurt: SDAX fällt (finanzen.at)
|
16.01.26