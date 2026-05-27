Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
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27.05.2026 10:32:23
EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/fs/2526
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/cfs/2526
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/report/cfs/2526
27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2334158 27.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG
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10:32
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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10:32
|EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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