EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



27.05.2026 / 10:32 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.06.2026

Ort:

Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.06.2026Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/fs/2526 Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.06.2026Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/cfs/2526 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.06.2026Ort: https://www.heidelberg.com/report/cfs/2526

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