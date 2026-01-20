Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
20.01.2026 12:16:23
EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/q3/2526
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/report/q3/2526
20.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2262996 20.01.2026 CET/CEST
16.01.26