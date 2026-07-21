Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|
21.07.2026 10:03:23
EQS-AFR: Heidelberger Druckmaschinen AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Heidelberger Druckmaschinen AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Heidelberger Druckmaschinen AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/bericht/q1/2627
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026
Ort: https://www.heidelberg.com/report/q1/2627
21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|Kurfürsten-Anlage 52–60
|69115 Heidelberg
|Deutschland
|Internet:
|www.heidelberg.com
|LEI Code:
|529900ZM98OISTG16932
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369214 21.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!