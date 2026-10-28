EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: HELLA GmbH & Co. KGaA / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

HELLA GmbH & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



28.10.2026 / 17:48 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)



Language: German

Date of disclosure: October 30, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: October 30, 2026

Address:

HELLA GmbH & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: October 30, 2026Address: https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=qr Language: EnglishDate of disclosure: October 30, 2026Address: https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr

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