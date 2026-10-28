EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



28.10.2026 / 17:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026

Ort:

Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.10.2026Ort: https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=qr Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.10.2026Ort: https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr

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