HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
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28.10.2026 17:48:31
EQS-AFR: HELLA GmbH & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HELLA GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HELLA GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.hella.com/de/Investor-Relations/Publikationen-266/?presstype=qr
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.10.2026
Ort: https://www.hella.com/en/Investor-Relations/Publications-266/?presstype=qr
28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|Rixbecker Str. 75
|59552 Lippstadt
|Deutschland
|Internet:
|www.hella.de/ir
|LEI Code:
|529900PLX4ADJFWIY024
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2424106 28.10.2026 CET/CEST
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28.10.26
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28.10.26
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