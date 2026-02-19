EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HelloFresh SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



19.02.2026 / 12:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.03.2026Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 18.03.2026Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 18.03.2026Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 18.03.2026Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html

