HelloFresh Aktie

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

19.02.2026 12:48:53

EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HelloFresh SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

19.02.2026 / 12:48 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html

19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HelloFresh SE
Prinzenstraße 89
10969 Berlin
Deutschland
Internet: www.hellofreshgroup.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2278756  19.02.2026 CET/CEST

