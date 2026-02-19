HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
19.02.2026 12:48:53
EQS-AFR: HelloFresh SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HelloFresh SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HelloFresh SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/German/2000/publikationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 18.03.2026
Ort: https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/2000/publications.html
19.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HelloFresh SE
|Prinzenstraße 89
|10969 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hellofreshgroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2278756 19.02.2026 CET/CEST
