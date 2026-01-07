HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
07.01.2026 10:20:23
EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: HENSOLDT AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
HENSOLDT AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/de/publications
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/publications
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 31, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/de/publications
Language: English
Date of disclosure: July 31, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/publications
07.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Germany
|Internet:
|www.hensoldt.net
Analysen zu HENSOLDT
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
