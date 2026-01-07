HENSOLDT Aktie

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

07.01.2026 10:20:23

EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: HENSOLDT AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

07.01.2026 / 10:20 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

HENSOLDT AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/de/publications

Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/publications

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 31, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/de/publications

Language: English
Date of disclosure: July 31, 2026
Address: https://investors.hensoldt.net/publications

07.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HENSOLDT AG
Willy-Messerschmitt-Str. 3
82024 Taufkirchen
Germany
Internet: www.hensoldt.net

 
End of News EQS News Service

2256096  07.01.2026 CET/CEST

