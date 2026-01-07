HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
|
07.01.2026 10:20:23
EQS-AFR: HENSOLDT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HENSOLDT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HENSOLDT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/publications
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://investors.hensoldt.net/publications
07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HENSOLDT AG
|Willy-Messerschmitt-Str. 3
|82024 Taufkirchen
|Deutschland
|Internet:
|www.hensoldt.net
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2256096 07.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu HENSOLDT
|10.12.25
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|HENSOLDT Hold
|Warburg Research
|12.11.25
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
