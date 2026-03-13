EQS-AFR: hGears AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: hGears AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

hGears AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



13.03.2026 / 12:00 CET/CEST

Hiermit gibt die hGears AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://ir.hgears.com/de/veroeffentlichungen/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://ir.hgears.com/publications/financial-reports/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://ir.hgears.com/de/veroeffentlichungen/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 25.03.2026Ort: https://ir.hgears.com/publications/financial-reports/

