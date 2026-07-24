hGears Aktie
WKN DE: A3CMGN / ISIN: DE000A3CMGN3
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24.07.2026 07:30:03
EQS-AFR: hGears AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: hGears AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die hGears AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://ir.hgears.com/de/veroeffentlichungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://ir.hgears.com/publications/financial-reports/
24.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|hGears AG
|Brambach 38
|78713 Schramberg
|Deutschland
|Internet:
|https://hgears.com
|LEI Code:
|529900AHQOSBXKH09981
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2370786 24.07.2026 CET/CEST
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