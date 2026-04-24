Highlight Communications Aktie
WKN: 920299 / ISIN: CH0006539198
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24.04.2026 20:50:25
EQS-AFR: HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Highlight Communications AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Highlight Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.highlight-communications.ch/Geschaeftsberichte.htm
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://www.highlight-communications.ch/en/Geschaeftsberichte.htm
24.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Internet:
|www.hlcom.ch
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314958 24.04.2026 CET/CEST
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