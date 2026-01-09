HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|
09.01.2026 19:33:33
EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HOCHTIEF Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026
Ort: https://www.hochtief.de/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026
Ort: https://www.hochtief.com/reports
