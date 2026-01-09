EQS-AFR: HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

HOCHTIEF Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.01.2026 / 19:33 CET/CEST

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026

Hiermit gibt die HOCHTIEF Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026
Ort: https://www.hochtief.de/berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.07.2026
Ort: https://www.hochtief.com/reports

