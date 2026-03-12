HomeToGo Aktie
WKN DE: A2QM3K / ISIN: LU2290523658
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12.03.2026 16:19:23
EQS-AFR: HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HomeToGo SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HomeToGo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.hometogo.de/de/investors/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://ir.hometogo.de/investors/financial-publications
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HomeToGo SE
|9 rue de Bitbourg
|L-1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Internet:
|ir.hometogo.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2290656 12.03.2026 CET/CEST
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