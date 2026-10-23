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23.10.2026 12:23:41

EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

23.10.2026 / 12:23 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: June 25, 2027
Address: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Language: English
Date of disclosure: June 25, 2027
Address: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: December 21, 2027
Address: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Language: English
Date of disclosure: December 21, 2027
Address: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/

23.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim (Pfalz)
Germany
LEI Code: 529900EGQZ79V21LBL44

 
End of News EQS News Service

2421284  23.10.2026 CET/CEST

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