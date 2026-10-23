HORNBACH Aktie
WKN: 608340 / ISIN: DE0006083405
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23.10.2026 12:23:41
EQS-AFR: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.12.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 21.12.2027
Ort: https://www.hornbach-holding.de/en/investor-relations/reports-presentations/
23.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
|Hornbachstraße 11
|76879 Bornheim (Pfalz)
|Deutschland
|LEI Code:
|529900EGQZ79V21LBL44
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2421284 23.10.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
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