02.03.2026 09:04:03

EQS-AFR: HUGO BOSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HUGO BOSS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HUGO BOSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

02.03.2026 / 09:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HUGO BOSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/de/investoren/veroeffentlichungen/ergebnisse

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.08.2026
Ort: https://group.hugoboss.com/en/investors/publications/results

02.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HUGO BOSS AG
Holy-Allee 3
72555 Metzingen
Deutschland
Internet: www.hugoboss.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2283462  02.03.2026 CET/CEST

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

mehr Nachrichten

Analysen zu HUGO BOSS AG

mehr Analysen
26.01.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
05.01.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.12.25 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
