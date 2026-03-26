EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hypoport SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



26.03.2026 / 13:47 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die Hypoport SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.03.2026Ort: https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.03.2026Ort: https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.03.2026Ort: https://www.hypoport.com/investor-relations/publications/

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