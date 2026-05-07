Hypoport Aktie
WKN DE: 549336 / ISIN: DE0005493365
|
07.05.2026 11:07:03
EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hypoport SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Hypoport SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort: https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.05.2026
Ort: https://www.hypoport.com/investor-relations/publications/
07.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hypoport.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2323206 07.05.2026 CET/CEST
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