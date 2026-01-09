EQS-AFR: INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: INDUS Holding AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

INDUS Holding AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.01.2026 / 11:35 CET/CEST

Hiermit gibt die INDUS Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 24.03.2026Ort: https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 24.03.2026Ort: https://indus.eu/investors/financial-publications/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.08.2026Ort: https://indus.eu/de/investoren/finanzpublikationen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.08.2026Ort: https://indus.eu/investors/financial-publications/

