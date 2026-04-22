infas Aktie
WKN: 609710 / ISIN: DE0006097108
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22.04.2026 11:21:03
EQS-AFR: infas Holding Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: infas Holding Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die infas Holding Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.infas-holding.de/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.infas-holding.de/berichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.infas-holding.de/berichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.infas-holding.de/berichte/
22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|infas Holding Aktiengesellschaft
|Kurt-Schumacher-Str. 24
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.infas-holding.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2312892 22.04.2026 CET/CEST
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Aktien in diesem Artikel
|infas Holding Aktiengesellschaft
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