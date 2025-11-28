Infineon Aktie

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

28.11.2025 10:18:53

EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.11.2025 / 10:18 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort: https://www.infineon.com/de/about/investor/reports-presentations/annual-reports

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reporting/annual-report/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.11.2025
Ort: https://www.infineon.com/en/about/investor/reports-presentations/annual-reports

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15
85579 Neubiberg
Deutschland
Internet: www.infineon.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2237426  28.11.2025 CET/CEST

