Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|
04.02.2026 10:11:53
EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026
Ort: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026
Ort: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/investor/reports-and-presentations/
04.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Infineon Technologies AG
|Am Campeon 1-15
|85579 Neubiberg
|Deutschland
|Internet:
|www.infineon.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2271220 04.02.2026 CET/CEST
