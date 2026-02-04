EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Infineon Technologies AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die Infineon Technologies AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 04.02.2026Ort: https://www.infineon.com/cms/de/about-infineon/investor/reports-and-presentations/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 04.02.2026Ort: https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/investor/reports-and-presentations/

