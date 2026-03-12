EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: init innovation in traffic systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.03.2026 / 13:03 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die init innovation in traffic systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 19.03.2026Ort: https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/ Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 19.03.2026Ort: https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 19.03.2026Ort: https://www.initse.com/ende/investors/financial-reports/

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