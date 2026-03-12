init innovation in traffic systems Aktie
WKN: 575980 / ISIN: DE0005759807
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12.03.2026 13:03:13
EQS-AFR: init innovation in traffic systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: init innovation in traffic systems SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die init innovation in traffic systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.initse.com/dede/investors/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://www.initse.com/ende/investors/financial-reports/
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|init innovation in traffic systems SE
|Käppelestraße 4-10
|76131 Karlsruhe
|Deutschland
|Internet:
|www.initse.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2290510 12.03.2026 CET/CEST
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