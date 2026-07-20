InnoTec Aktie
WKN: 540510 / ISIN: DE0005405104
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20.07.2026 16:19:13
EQS-AFR: InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InnoTec TSS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die InnoTec TSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 01.09.2026
Ort: https://www.innotectss.de/investor-relations/finanzberichte/
20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|InnoTec TSS AG
|Grunerstraße 62
|40239 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.innotectss.de
|LEI Code:
|391200OUIDGMRWPH1L32
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2368748 20.07.2026 CET/CEST
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