InnoTec Aktie

InnoTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 540510 / ISIN: DE0005405104

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20.07.2026 16:19:13

EQS-AFR: InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InnoTec TSS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
InnoTec TSS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

20.07.2026 / 16:19 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die InnoTec TSS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 01.09.2026
Ort: https://www.innotectss.de/investor-relations/finanzberichte/

20.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InnoTec TSS AG
Grunerstraße 62
40239 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.innotectss.de
LEI Code: 391200OUIDGMRWPH1L32

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2368748  20.07.2026 CET/CEST

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