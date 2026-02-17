EQS-AFR: Instone Real Estate Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Instone Real Estate Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die Instone Real Estate Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://ir.de.instone.de/en/financial-results Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 05.11.2026Ort: https://ir.de.instone.de/finanzergebnisse Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 05.11.2026Ort: https://ir.de.instone.de/en/financial-results

