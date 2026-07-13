INTERSHOP Communications Aktie
WKN DE: A25421 / ISIN: DE000A254211
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13.07.2026 07:15:23
EQS-AFR: Intershop Communications AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: INTERSHOP Communications AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Intershop Communications AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026
Ort: https://www.intershop.com/de/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.07.2026
Ort: https://www.intershop.com/en/financial-reports
13.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Communications AG
|Steinweg 10
|07743 Jena
|Deutschland
|Internet:
|www.intershop.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2364340 13.07.2026 CET/CEST
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