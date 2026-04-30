InTiCa Systems Aktie

InTiCa Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 587484 / ISIN: DE0005874846

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30.04.2026 08:44:33

EQS-AFR: InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InTiCa Systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

30.04.2026 / 08:44 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die InTiCa Systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Ort: https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Ort: https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026
Ort: https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications

30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InTiCa Systems SE
Spitalhofstraße 94
94032 Passau
Deutschland
Internet: www.intica-systems.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2318556  30.04.2026 CET/CEST

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