EQS-AFR: InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: InTiCa Systems SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

InTiCa Systems SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.04.2026 / 08:44 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 20.05.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die InTiCa Systems SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 20.05.2026Ort: https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 20.05.2026Ort: https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 20.05.2026Ort: https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.08.2026Ort: https://intica-systems.com/de/investor-relations/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 06.08.2026Ort: https://intica-systems.com/en/investor-relations/publications

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