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16.04.2026 11:32:23

EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

16.04.2026 / 11:32 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

IONOS Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year

Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html

Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html

16.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: IONOS Group SE
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Germany

 
End of News EQS News Service

2309710  16.04.2026 CET/CEST

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