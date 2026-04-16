IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
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16.04.2026 11:32:23
EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
IONOS Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html
16.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|IONOS Group SE
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|End of News
|EQS News Service
|
2309710 16.04.2026 CET/CEST
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|EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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