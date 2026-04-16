EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: IONOS Group SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



16.04.2026 / 11:32 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year



Language: German

Date of disclosure: May 12, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 12, 2026

Address:

IONOS Group SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 12, 2026Address: https://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html Language: EnglishDate of disclosure: May 12, 2026Address: https://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html

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